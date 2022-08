Hogwarts Legacy: ecco i requisiti hardware della versione PC

Nell’aggiornare la pagina Steam di Hogwarts Legacy, Avalanche Software e Warner Bros. Games hanno approfittato per rendere noti i requisiti hardware ufficiali della versione PC. Da notare che servirà un computer particolarmente carrozzato per giocare almeno a risoluzione Full HD con i dettagli al minimo, come potete vedere dai requisiti che stiamo per riportare.

Requisiti minimi (1080p/60fps – dettagli bassi)

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 85 GB

Requisiti consigliati (1080p/60fps – dettagli alti)

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 Scheda video : NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD RX 5700 XT RAM : 16 GB

: 16 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 85 GB (SSD)

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 su PC, Nintendo Switch e console delle famiglie Xbox e PlayStation. I possessori di PS4 e PS5, inoltre, potranno godere di una missione esclusiva assente nelle altre versioni del gioco.