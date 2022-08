Nintendo conferma che non aumenterà il prezzo di Switch

Pare che Sony sia fortunatamente da sola nell’applicare una politica di aumento di prezzo della sua console: anche Nintendo ha confermato che non ci saranno aumenti per Switch, il cui prezzo rimarrà immutato così come avverrà nel caso di Xbox Series X e S. PlayStation 5 rimarrà dunque l’unica console afflitta da un incremento di prezzo tutt’altro che trascurabile, mentre gli altri due produttori di console hanno deciso di mantenere stabili i prezzi dei loro rispettivi prodotti.

“Sebbene non possiamo commentare le strategie di prezzo, al momento non abbiamo in programma alcun cambio di prezzo del nostro hardware a causa dell’inflazione o dei costi sempre più alti,” si legge in una nota diffusa da Nintendo via Eurogamer. “Determineremo le nostre strategie future dopo valutazioni attente e persistenti.”

Ciò significa che nell’immediato i prezzi delle diverse versioni di Nintendo Switch non subiranno alcuna variazione.