PlayStation punta sul mobile con l'acquisizione di Savage Game Studios

Sony ha annunciato di aver portato a termine una nuova acquisizione: si tratta di Savage Game Studios, una compagnia specializzata nello sviluppo di videogiochi per mobile. Il team entrerà a far parte della neonata PlayStation Studios Mobile Division, la quale opererà in maniera indipendente da quella console (e PC) concentrandosi sulla creazione di esperienze per dispositivi mobili basate su IP nuove o già esistenti.

“Abbiamo stipulato questo accordo perché riteniamo che i leader di PlayStation Studios rispettino la nostra visione su come possiamo operare al meglio e avere successo, e perché anche loro non hanno paura di correre rischi,” ha dichiarato Michail Katkoff, CEO e co-fondatore di Savage Game Studios. “Tutto questo, oltre alla possibilità di accedere all’incredibile catalogo di IP di PlayStation e al fatto che beneficeremo del tipo di supporto che solo loro possono fornire… La domanda a cui sarebbe più difficile rispondere è ‘perché no?’”

Sappiamo, inoltre, che lo studio sta già lavorando a un nuovo videogioco tripla A per dispositivi mobili appartenente alla tipologia dei live service. Sony precisa che è ancora presto per l’annuncio ufficiale, ma in futuro non esiterà a diffondere ulteriori informazioni su tale progetto.