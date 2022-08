NieR Automata: il nuovo trailer della versione per Switch è dedicato a 2B

Manca poco più di un mese all’uscita di NieR Automata: The End of YoRHa Edition, versione per Nintendo Switch del celebre action RPG targato Square Enix e PlatinumGames, ed ecco che il publisher giapponese ha appena pubblicato un nuovo trailer dedicato alla protagonista 2B.









Il video serve non solo a mostrare il gioco in azione sulla console Nintendo, ma anche per illustrare alcune delle novità presenti in questa versione. Il gioco presenterà infatti alcuni contenuti inediti esclusivi, anche se si tratterà semplicemente di oggetti di personalizzazione estetica, come la skin di Mama per il Pod.

NieR Automata: The End of YoRHa Edition sarà disponibile su Switch dal 6 ottobre 2022.