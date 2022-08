Endless Dungeon: il nuovo trailer presenta il personaggio di Blaze

SEGA ha introdotto molte novità giocabili alla Gamescom 2022 e tra queste ritroviamo Endless Dungeon, l’ultimo gioco d’azione tattico roguelite di Amplitude Studios, (successore di Dungeon of the Endless) in fase di sviluppo per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. All’interno della squadra di eroi che devi reclutare per proteggere il tuo cristallo da incessanti ondate di nemici troveremo un nuovo personaggio, Blaze il pistolero.









Conoscevamo già Zed con le sue armi pesanti e le abilità di Bunker nella difesa, Blaze si concentra sulla di potenza di fuoco e oltre alla varietà di armi che può impugnare, può anche sparare proiettili esplosivi facendoli piovere sui nemici come colpi da mortaio. Il nuovo personaggio inizialmente apparteneva a una squadra specializzata nella protezione di bottini di valore, mentre ora è alla ricerca di nuovi alleati nella stazione abbandonata. Per gli appassionati della serie, Amplitude Studios e SEGA ci hanno fatto provare la versione OpenDev di Endless Dungeon, di cui trovate qui l’anteprima.