Devolver Digital annuncia che un nuovo gioco è in arrivo

Non si sa ancora nulla del nuovo gioco di Devolver Digital, ma che verrà annunciato questa settimana è una certezza e ce lo comunica il publisher tramite il suo profilo twetter.

New game announcement coming this week. — Devolver Digital (@devolverdigital) August 28, 2022

Le aspettative legate Devolver Digital sono alte dato il recente successo di Cult of the Lamb (di cui trovate qui la recensione), per non dimenticare quello delle serie passate, come Hotline Miami e i remake e spin-off basati sulla serie Serious Sam.

Oltre a Cult of the Lamb il cui esordio è avvenuto all’inizio di agosto, il publisher aveva annunciato lo scorso giugno durante il Summer Game Fest che molti titoli erano in fase di sviluppo, tra i quali troviamo Anger Foot, The Plucky Squire, e Skate Story (ricordiamo che Return to Monkey Island e Hotel Barcelona di SWEARY65 e SUDA51 invece non sono stati citati tra i giochi in programma). Le ipotesi tra i fan nei commenti al post si incentrano su un nuovo capitolo di Serious Sam oppure Hotline Miami 3, ma solo nei prossimi giorni scopriremo con cosa ci sorprenderà il team di Devolver Digital.