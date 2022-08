Back 4 Blood: Children of the Worm, svelato il trailer del nuovo dlc

È previsto per il 30 agosto l’esordio di Children of the Worm, seconda espansione di Back 4 Blood (avvincente sparatutto cooperativo in prima persona) disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.









Il nuovo trailer di lancio rivelato da Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios ci mostra elementi inediti della campagna e nuovi personaggi come lo Sterminatore “Profeta” Dan, con il quale combatteremo I Seguaci – anch’essi novità del dlc – gruppo di umani pazzoidi che si battono per l’ascesa degli Infestati.

Children of the Worm comprenderà skin esclusive di cui otto saranno per i personaggi e dodici per le armi e vi saranno ulteriori novità legate alle armi, agli accessori e alle carte. Ricordiamo che l’espansione sarà disponibile nel Pass annuale di Back 4 Blood, Back 4 Blood: Deluxe Edition e Back 4 Blood: Ultimate Edition oppure potrà essere acquistata separatamente.