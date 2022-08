Mafia: Hangar 13 conferma di essere al lavoro su un nuovo videogioco

Ricorderete che qualche mese fa riportammo un rumor circa un possibile nuovo capitolo della serie Mafia in sviluppo presso Hangar 13, già autori della terza iterazione della serie e delle riedizioni dei primi due. Ora è lo stesso general manager dello studio, Roman Hladík, a dare conferma ufficiale dell’esistenza di tale progetto.

“Sono felice di confermare che abbiamo iniziato un nuovissimo progetto riguardante Mafia!“, ha dichiarato Hladík in un’intervista. “Avremo bisogno di alcuni anni e per adesso non possiamo dire altro, siamo davvero entusiasti all’idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori.”

Secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, questo nuovo Mafia sviluppato da Hangar 13 dovrebbe fungere da prequel della serie ed essere sviluppato usando l’Unreal Engine 5. Tuttavia di questo non si ha ancora una conferma definitiva.