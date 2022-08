Call of Duty: Modern Warfare 2, un breve teaser dedicato alla campagna

Activision ha pubblicato un breve teaser trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2 che mostra alcune sequenze della campagna del prossimo FPS targato Infinity Ward. Il video presente qui di seguito illustra brevemente (sul serio, dura appena quindici secondi) una piccolissima porzione del livello denominato Tower.









Il filmato si conclude con un invito ad accedere in anticipo al gioco, una settimana prima dell’uscita ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2. Come farlo? Basta prenotare la versione digitale su PC e console PlayStation o Xbox.

In ogni caso, il gioco vedrà la luce il 28 ottobre prossimo, mentre l’accesso anticipato partirà il 21 dello stesso mese.