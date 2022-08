Marvel's Midnight Suns: l'ultimo trailer mette in risalto l'Hunter

Dopo aver fatto la conoscenza di molti nomi noti dell’universo fumettistico Marvel, tra cui Wolverine e Capitan America, giusto per citarne un paio, ecco che l’ultimo trailer di Marvel’s Midnight Suns punta i riflettori sull’Hunter, ossia l’avatar del giocatore. Si tratta di un personaggio del tutto inedito che potrà essere personalizzato a piacere dagli utenti.









Il video mostra proprio alcune delle opzioni di personalizzazione che includono non soltanto il sesso del personaggio, ma anche il suo aspetto fisico e gli indumenti che indosserà nel corso dell’avventura, siano essi i vestiti di tutti i giorni o il costume utilizzato in battaglia. Nessun dettaglio, invece, circa i poteri e le abilità di cui dispone l’Hunter, ma immaginiamo che già nei prossimi giorni avremo modo di vederli in azione grazie a un nuovo e apposito video di gameplay, come avvenuto in passato nel caso degli altri personaggi.

Vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns è purtroppo sprovvisto di una data di uscita ufficiale dopo l’ultimo rinvio, ma vedrà la luce prima su PC, PS5 e Xbox Series X|S per poi fare capolino anche su PS4, Xbox One e Switch.