Battlefield 2042: Maestria delle Armi, è disponibile la stagione 2

Proprio così, Panama vi attende nella stagione 2 di Battlefield 2042, Maestria delle Armi, ora disponibile e con molte novità introdotte da Electronic Arts e il team di Battlefield: la mappa Relitto, uno Specialista, armi e hardware, aggiornamenti al Battlefield Portal e 100 livelli di contenuti del Battle Pass.









I principali contenuti inseriti nella stagione 2, saranno disponibili per tutti i giocatori come parte del livello gratuito del Battle Pass di Battlefield 2042. Coloro che possiedono la versione Premium del Battle Pass potranno ottenere ancora più oggetti di quelli nominati precedentemente.

Ma addentriamoci nei dettagli. Nella stagione 2 vestiremo i panni del carismatico ex trafficante d’armi Charlie Crawford, che quando non è impegnato nell’assalto dei nemici con la sua mini-gun fissa Vulcan montata, aiuta i compagni di squadra rianimandoli e ricaricando le munizioni dei loro gadget. Potremo sfrecciare nella mappa sul EBLC-RAM quattro posti, la cui efficienza nelle prestazioni non diminuisce anche se si viaggia a velocità ridotta. E a proposito di gadget, tra le novità figura la Granata a Concussione, ideata per confondere e disorientare i nemici, e tra le armi nuove abbiamo a disposizione l’AM40, una potente carabina che piacerà agli utenti di SMG e fucili d’assalto; l’Avancys, una mitragliatrice leggera ad alta tecnologia e il PF51, che mescola i confini tra SMG e pistola. Ora non ci resta che entrare nel campo di battaglia!