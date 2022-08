Sony lancerà due nuovi modelli di PS5

Non si tratterà di una Playstation 5 Slim o Pro, ma di una revisione di modelli esistenti (ricordiamo che PS5 ha recentemente subito un aumento di prezzo in vari stati del mondo tra cui l’Italia) che condurrà a modifiche che comportano differenze minime per i componenti interni ma sostanziali per i materiali utilizzati, dato che protagonista del cambiamento è il peso della console.

Con un debutto previsto per il 15 settembre in Giappone e attuale disponibilità in territorio australiano, ecco i dettagli di queste nuove versioni: la PS5 Standard Edition (CFI-1202A) avrà lo stesso peso dell’attuale versione Digital, sarà quindi 600 grammi più leggera, con 4,5 kg contro 3,9 kg. La nuova PS5 Digital (CFI-1202B) peserà 3,4 kg contro i 3,9 kg del modello commercializzato a novembre 2020, ben 500 grammi in meno. Attendiamo precisazioni sulla finestra di lancio delle console anche negli altri stati.

Condividi con gli amici Inviare