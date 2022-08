"Mirage" sarà il nuovo capitolo di Assassin's Creed?

Non si ha ancora nulla di ufficiale, ma in attesa dell’evento di Assassin’s Creed organizzato da Ubisoft che si terrà il prossimo 10 settembre sono emersi rumor riguardanti un nuovo gioco della serie. Il giornalista Jason Schreier ha affermato che parte di ciò che è stato riportato sul nuovo gioco è corretto, e si tratta di dettagli quali il nome Mirage, l’ambientazione in una Baghdad di fine ‘800 e la finestra di rilascio in primavera 2023, vero anche l’approccio di ritorno alle origini con l’assenza del livellamento. Il giornalista smentisce la notizia della presenza di molteplici città da esplorare. Le notizie suggeriscono anche la possibilità che il protagonista del nuovo gioco sia Salim, Assassin’s Creed Valhalla prima degli Occulti. La conferma o meno di queste voci si avrà durante l’evento di settimana prossima, che prevede molte novità sul futuro del franchise.

