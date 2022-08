NetEase acquisisce Quantic Dream, lo studio di Detroit: Become Human

Era nell’aria già da diversi mesi e alla fine è successo davvero: NetEase ha finalizzato l’acquisizione di Quantic Dream, la compagnia francese autrice di titoli del calibro di Detroit: Become Human ed Heavy Rain.

Precedentemente azionista di minoranza, NetEase è ora completamente in controllo dello studio guidato da David Cage e Guillaume de Fondaumière. Entrambi i co-fondatori rimarranno a capo dello studio, il quale continuerà a operare in maniera indipendente. Non si conoscono i termini dell’accordo, compresa la somma sborsata dal colosso cinese per acquisire Quantic Dream.

Nel frattempo ciò dovrebbe fornire stabilità alla compagnia d’Oltralpe, attualmente impegnata nello sviluppo di Star Wars: Eclipse.