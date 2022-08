Sony e Tencent aumentano i rispettivi investimenti in FromSoftware

Sia Tencent che Sony hanno deciso di incrementare i loro rispettivi investimenti in FromSoftware. Collettivamente, le due compagnie possiedono ora poco più del 30% delle azioni degli autori di Elden Ring.

Stando a quanto riportato dal PR Times (via Siliconera), Sony è ora in possesso del 14,09% di FromSoftware, laddove Tencent ha acquisito il 16,25% delle azioni tramite la sua sussidiaria Sixjoy Hong Kong. Lo studio giapponese rimane in ogni caso saldamente nelle mani di Kadokawa Games, che con il 69,66% delle azioni resta l’azionista di maggioranza assoluta.

Viene fatto sapere che gli investimenti di Sony e Tencent permetteranno alla compagnia di Miyazaki e compagni di consolidare la sua situazione finanziaria, nonché di facilitarne la crescita e lo sviluppo di nuovi videogiochi.