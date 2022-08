Xbox Stream torna al Tokyo Game Show 2022

Xbox farà il suo ritorno digitale al Tokyo Game Show 2022 il 15 settembre, con una trasmissione in streaming dedicata a giocatori e creator asiatici ma non solo. L’evento sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale del Tokyo Game Show, sui canali YouTube di Xbox in Giappone, Corea, Hong Kong, Taiwan, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda e su Bilibili in Cina.

“Nothing Stops Gaming”, il tema di questa edizione del Tokyo Game Show, che celebra la solidarietà dei giocatori, l’importanza del ruolo di questo settore nella connessione umana e le prospettive future lo attendono, l’impatto positivo che il gioco ha nella vita delle persone e, ovviamente, è prevista un’ondata di notizie riguardo videogiochi, tecnologia e cultura dei giochi in Giappone. Durante lo streaming di Xbox verranno annunciate novità legate ad aggiornamenti di titoli esistenti dell’Xbox Game Studios e di giochi in fase di lancio da parte di partner di sviluppo.

Condividi con gli amici Inviare