Rocksmith+ sbarca su PC in esclusiva tramite Ubisoft Store

Rocksmith+ sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PC con il più ampio catalogo di brani ufficiali mai visto in un servizio di apprendimento musicale, il quale verrà arricchito regolarmente di brani di cui milioni in arrivo grazie alle partnership realizzate con importanti etichette tra le quali Sony e Universal. Con il nuovo servizio in abbonamento, esclusiva di Ubisoft Store, potrai perfezionare le tua abilità con la chitarra elettrica, acustica o basso fin da subito, con più di 5000 brani già presenti al momento del lancio, e tra gli artisti ritroviamo Juan Gabriel, Eurythmics, Cake, Muddy Waters, Natalia Lafourcade, Alicia Keys, Boston, Martinho Da Vila, Peter Tosh, Santana, Van Morrison, The Clash. Per coloro che hanno già giocato a Rocksmith o hanno contribuito alla Closed Beta di Rocksmith+ per PC, le buone notizie continuano: sarà possibile sbloccare una offerta fedeltà esclusiva al momento del lancio, ricevendo da 1 a 3 mesi gratuiti del servizio a seconda del tipo di abbonamento acquistato.

Condividi con gli amici Inviare