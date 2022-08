Konami annuncerà un nuovo gioco al Tokyo Game Show 2022

La programmazione degli eventi teatrali del Tokyo Game Show 2022 prevede per il 16 settembre uno spettacolo di 45 minuti con un nuovo misterioso gioco di Konami. Il publisher ha presentato la sua line-up completa dell’evento, nella quale figurano giochi già noti tra la maggior parte di quelli elencati; la novità potrebbe anche essere legata a un progetto diverso rispetto a revival di marchi Konami come Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid, dove ovviamente si concentrano le speranze dei giocatori. Certa è la presenza del doppiatore Yuji Kaji come ospite sul palco dell’annuncio del nuovo titolo, in veste di rappresentante di una “serie amata da tutto il mondo”. Ancora due settimane alla rivelazione ufficiale!

