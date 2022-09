Sons of the Forest è stato rinviato ancora: uscita nel 2023

Terzo rinvio per Sons of the Forest, che purtroppo non uscirà più a ottobre come inizialmente previsto, bensì si farà attendere ancora qualche altro mese: l’uscita del gioco è stata fissata ai primi mesi del 2023.

“A causa della portata del nostro nuovo gioco Sons of the Forest, è stato molto difficile fissare una data di uscita, ma oggi dobbiamo rinviarla un’ultima volta,” si legge in un cinguettio diffuso dagli sviluppatori. “Dandoci il tempo per completare i lavori di rifinitura che riteniamo necessari, lo pubblicheremo il 23 febbraio 2023 al prezzo di $ 29,99.”

Sperando che si tratti dell’ultimo rinvio, Sons of the Forest sarà disponibile su PC tramite Steam. Non sappiamo ancora quando, ma il gioco dovrebbe arrivare anche su console.