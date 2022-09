Annunciato Voice of Cards: The Beasts of Burden, uscita dietro l'angolo

Dopo The Isle Dragon Roars e The Forsaken Maiden, ecco che Square Enix ha annunciato il terzo videogioco della serie ideata da Yoko Taro, ossia Voice of Cards: The Beasts of Burden. Il nuovo titolo dell’autore di Drakengard e Nier è in uscita tra un paio di settimane su PC, PS4 e Nintendo Switch.









Come le due precedenti iterazioni, anche in questo caso siamo al cospetto di un gioco di ruolo che poggia la sua intera impalcatura ludica e narrativa sull’utilizzo delle carte. In Voice of Cards: The Beasts of Burden, i giocatori avranno la possibilità di intrappolare all’interno delle carte i mostri che avranno sconfitto, così da sfruttarli a loro volta nei combattimenti successivi. La data di uscita del gioco è fissata al 13 settembre 2022.