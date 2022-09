Ubisoft rinvia la chiusura dei server di alcuni videogiochi

Ricorderete che all’inizio dell’estate Ubisoft annunciò la chiusura dei server di una quindicina di videogiochi del recente passato, una decisione che fece scaturire un po’ di polemiche per i disagi che avrebbe causato ai possessori di questi titoli, soprattutto su PC. Ora la compagnia francese ha fatto sapere di aver rinviato la procedura: i server non chiuderanno più oggi, bensì il prossimo 1° ottobre.

Si è deciso di far slittare la data al fine di limitare al minimo i disagi. Per esempio, inizialmente la chiusura dei server avrebbe causato l’impossibilità di accedere ai DLC di vari giochi (persino quelli legittimamente acquistati), mentre ora Ubisoft spiega che anche dopo aver staccato la spina sarà possibile continuare a scaricare e godere dei contenuti aggiuntivi single player. Tutte le componenti multiplayer, invece, diventeranno inaccessibili da ottobre in poi.

Di seguito riportiamo nuovamente la lista dei videogiochi coinvolti nell’operazione:

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PS3)

Assassin’s Creed 3 (PC, PS3, Xbox 360, Wii U)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PS3, Xbox 360)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PS3, Xbox 360)

Driver San Francisco (PC, PS3, Xbox 360)

Far Cry 3 (PC, PS3, Xbox 360)

Ghost Recon Future Soldier (PS3, Xbox 360)

Prince of Persia: The Forgotten Sands (PC)

Rayman Legends (PS3, Xbox 360, Wii U)

Silent Hunter 5 (PC)

Space Junkies (PC)

Splinter Cell: Blacklist (PC, PS3, Xbox 360)

ZombiU (Wii U)