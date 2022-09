Team Yakuza: cosa bolle in pentola ce lo svela un trailer

Ryu ga Gotoku Studio, “Team Yakuza” per il pubblico occidentale, ha annunciato che ospiterà un nuovo episodio della sua serie: il numero 12.5 di Ryu ga Gotoku Studio TV. L’episodio sarà presentato giovedì 8 settembre in anteprima sul canale YouTube dello sviluppatore, con una galleria di fan art dedicate ai giochi dello studio. Lo stream avrà come ospite lo stesso direttore, Masayoshi Yokoyama, che coglierà l’occasione per mostrare ai fan uno sneak peek di un progetto del quale a oggi non si conosce nessun’altra informazione. Diverse sono le voci che circolano ormai da tempo su “Yakuza 8” in fase di sviluppo, vedremo cosa ci rivelerà il trailer che verrà mostrato settimana prossima e quali saranno le altre novità di team Yakuza in vista del Tokyo Game Show 2022.

