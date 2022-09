Team Reptile: Bomb Rush Cyberfunk, confermato il rinvio del gioco

Niente Bomb Rush Cyberfunk quest’anno, dovremo attendere fino all’estate del 2023. La notizia arriva da un tweet dello sviluppatore, Team Reptile, che chiarisce: “Riguardo al rilascio: siamo convinti che rilasciare il gioco quest’anno non lo porterà a un livello in cui saremmo personalmente soddisfatti. Per creare un gioco appagante e unico, stiamo estendendo il tempo di sviluppo di Bomb Rush Cyberfunk all’estate 2023”.

Oltre a questa notizia lo sviluppatore ha annunciato che durante questa settimana rivelerà numerose immagini per mostrare come il gioco, ibrido tra sport e azione, sta prendendo forma e dato che quasi tutte le proiezioni di Cyberfunk viste fino ad ora sembrano aver positivamente sorpreso il pubblico, la scelta del rinvio probabilmente potrà solo giovare al titolo. Vedremo se il risultato varrà l’attesa!