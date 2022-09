Vampire Survivors in vetta ai giochi più giocati su Steam Deck

“Vampire Survivors è un’ottima dimostrazione del fatto che, quando si hanno buone idee e soprattutto chiare, non serve un budget alto né schemi di gioco complicati”, questa una delle quote presenti nella nostra anteprima (in cui abbiamo provato la versione in Accesso Anticipato) di Vampire Survivors, videogame sviluppato da Luca “poncle” Galante che si conferma primo nella classifica dei giochi più giocati su Steam Deck. Ad annunciarlo è il profilo Twetter ufficiale della piattaforma. La semplicità e le spietate orde del Bisconte Draculò hanno premiato, portando il titolo in vetta alla classifica. La versione finale di Vampire Survivors è prevista tra la fine del 2022 e inizio 2023.

Condividi con gli amici Inviare