Assassin's Creed Mirage: Ubisoft svela il nuovo capitolo della serie

Confermando i rumor degli ultimi giorni, Ubisoft ha svelato ufficialmente Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi. L’annuncio è avvenuto in queste ore tramite un messaggio diffuso via social: qui è stato anche mostrato un primo artwork, che potete trovare in calcio all’articolo.

Secondo le indiscrezioni, Assassin’s Creed Mirage dovrebbe essere ambientato nella Baghdad del nono secolo dopo Cristo, e pare che il protagonista sia Basim, uno dei personaggi secondari di Assassin’s Creed Valhalla. Per saperne di più, però, bisognerà attendere il prossimo 10 settembre, quando Ubisoft presentarà in via ufficiale il futuro della serie.