Men of War 2 è stato rinviato al prossimo anno

Il publisher Fulqrum, ex 1C Entertainment, ha annunciato il rinvio di Men of War 2. Lo strategico in tempo reale ambientato nella Seconda Guerra Mondiale non uscirà più alla fine di quest’anno, come inizialmente previsto, bensì nel corso del 2023. Per indorare la pillola è stato pubblicato un nuovo trailer.









Il rinvio si è reso necessario a causa delle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo studio di sviluppo Best Way è infatti situato proprio in zona di guerra, pertanto per mesi i lavori sono stati fermi ma da qualche tempo sono ripartiti. È stato inoltre deciso che questo tempo extra verrà utilizzato per introdurre contenuti in precedenza non previsti, come una campagna da giocare dalla parte del Terzo Reich.

Il gioco sarà pubblicato su PC su Steam e su Epic Games Store, ma per il momento non è stata annunciata una nuova data di uscita ufficiale.