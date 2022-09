Flintlock: The Siege of Dawn, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

A44 ha confezionato e diffuso un nuovo trailer di gameplay di Flintlock: The Siege of Dawn, action RPG in arrivo prossimamente su PC e console.









In particolare, il video punta i riflettori sul sistema di combattimento che permetterà ai giocatori di impiegare attacchi da mischia e dalla distanza, nonché di sfruttare le capacità arcane del compagno di avventure della protagonista, il tutto ambientato in un mondo dove si fondono tecnologia e magia.

Flintlock: The Siege of Dawn sarà disponibile all’inizio del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Sarà inoltre incluso al lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.