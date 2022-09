Cyberpunk 2077: novità in arrivo nel nuovo Night City Wire

Cosa c’è in programma per il prossimo futuro di Cyberpunk 2077 lo scopriremo il 6 settembre durante un episodio speciale di Night City Wire, in cui verranno anche svelati dettagli sull’anime Cyberpunk: Edgerunners, il cui debutto è previsto per il 13 settembre su Netflix. La notizia è arrivata tramite un tweet della pagina ufficiale del gioco. È probabile che in riferimento a Cyberpunk 2077 CD Projekt parli dell’espansione prevista per l’anno prossimo (di cui avevamo parlato anche qui), e rumor a riguardo raccontano che preveda l’accesso ad aree precedentemente inaccessibili, come la Combat Zone e Sports Dome. Per quanto riguarda la serie anime invece, nata dalla collaborazione tra CD Projekt, Studio Trigger e Netflix, si sa che Cyberpunk 2077 ne sarà l’ambientazione, ma i riferimenti temporali e la storia saranno diversi. Tra pochi giorni vedremo con cosa ci sorprenderà lo studio!

