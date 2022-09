Sherlock Holmes: The Awakened arriverà all'inizio del 2023

4.419 sostenitori e 233.476 dollari raccolti vincono l’obiettivo originale che si aggirava intorno ai 70.000, e così si conclude la campagna Kickstarter avviata dallo sviluppatore Frogwares per la realizzazione del secondo capitolo dedicato alla serie di Sherlock Holmes. L’esordio di Sherlock Holmes: The Awakened è previsto per febbraio 2023 e sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco è ambientato alcuni anni dopo gli eventi vissuti in Sherlock Holmes: Chapter One, e le vicende che accompagneranno la famosa coppia investigativa assumeranno delle note piuttosto terrificanti, dato che questo capitolo rappresenta un crossover tra Sherlock Holmes e le opere di H.P. Lovecraft. Ci aspettiamo un grande risultato da parte di Frogwares, che con The Sinking City ci aveva già dimostrato le sue abilità nell’adattamento delle opere dell’universo lovecraftiano.

Condividi con gli amici Inviare