Hogwarts Legacy: mostrati i nuovi trailer dedicati alle casate

Sul canale YouTube di Hogwarts Legacy ora troverete quattro filmati a risoluzione 4K che vi accompagneranno nell’esplorazione delle sale comuni delle note casate: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. Dai gameplay traspare una grande attenzione ai dettagli, che differenziano notevolmente i quattro ambienti di cui probabilmente durante il gioco avremo la possibilità di vivere solo il prescelto. Ovviamente i passaggi segreti non possono mancare, come non manca per tutti i fan dell’universo di Harry Potter una gran voglia di giocare e vedere come il team di Avalanche si è dedicato alla realizzazione del gioco nella sua completezza, che ricordiamo essere disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X e il cui esordio è stato posticipato al 10 febbraio 2023.