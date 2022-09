Splitgate: supporto interrotto per l'FPS di 1047 Games

Nonostante l’enorme successo iniziale, Splitgate sta per avviarsi sul viale del tramonto ora che 1047 Games ha annunciato di aver interrotto il supporto attivo dedicato al gioco. Ciò significa che non verranno pubblicati nuovi contenuti al di là di quelli della prossima stagione in partenza il 15 settembre, ma il team diffonderà solamente eventuali patch correttive e fix vari.

Lo studio fa sapere che il tempo e le risorse della compagnia sono stati dirottati verso un nuovo progetto ambientato nello stesso universo di Splitgate. Questo videogioco sarà uno sparatutto, avrà la meccanica dei portali, e sarà realizzato con l’Unreal Engine 5, tuttavia non si tratterà di una semplice evoluzione del gioco precedente, bensì presenterà caratteristiche rivoluzionarie. Quali siano non è al momento dato sapere.

Per finire, come ringraziamento ai fan che continuano a giocare a Splitgate, il prossimo battle pass in uscita tra pochi giorni sarà gratuito per tutti. Gli sviluppatori assicurano, inoltre, che i server del gioco rimarranno attivi nel prossimo futuro.