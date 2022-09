Halo Infinite: scovato un metodo per giocare in co-op split screen

Sebbene 343 Industries abbia annunciato di aver cancellato i piani per introdurre ufficialmente la co-op split screen in Halo Infinite, alcuni utenti hanno scovato un metodo per affrontare l’intera campagna del gioco in locale con un amico, ma solo su Xbox Series X|S.

Ecco i passaggi per abilitare la modalità cooperativa split screen in Halo Infinite, come segnalato da Halo Création su Twitter (da notare che vi serve almeno un utente della vostra lista amici online che stia navigando tra i menu all’FPS di 343 Industries):

andate nel menu della campagna e caricate un salvataggio; premete su “Gioca” e siate pronti ad aprire la lista amici; non appena compare il caricamento della mappa, selezionate la lista amici e unitevi al fireteam del vostro contatto; dopo esservi uniti al fireteam lasciatelo immediatamente; nella lobby selezionate “Offline” tra le impostazioni del server; ora potete connettere fino ad altri tre controller e relativi profili locali; premete su “Gioca”.

Ciò dimostra che la co-op split screen è già presente nel gioco, pertanto non si capisce perché gli sviluppatori abbiano deciso di accantonare il supporto ufficiale a questa modalità. Una possibile spiegazione potrebbe avere a che fare con la scarsa potenza di Xbox One, che faticherebbe a far girare il gioco in co-op locale, ma a questo punto sarebbe stato più logico pubblicare la modalità cooperativa sui soli PC e Xbox Series X|S. Chissà che, presa visione di questo trucchetto, 343 Industries non decida di fare marcia indietro e supportare ufficialmente tale modalità.