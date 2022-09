State of Decay 3: The Coalition sta aiutando Undead Labs

Annunciato circa due anni fa, State of Decay 3 è scomparso dai radar tanto che non si hanno nuovi aggiornamenti sul gioco di Undead Labs da un bel po’. Ora però veniamo a sapere che The Coalition sta collaborando allo sviluppo prestando le sue competenze tecniche agli autori del gioco.

La notizia è stata confermata da Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, il quale ha spiegato che Undead Labs non solo si sta avvalendo dell’esperienza di The Coalition nell’utilizzo dell’Unreal Engine 5, ma sta anche implementando alcune soluzioni tecniche già sfruttate in passato nella saga di Gears of War. Booty fa sapere che questo è solo uno degli esempi delle sinergie che si stanno venendo a creare tra gli studi posseduti da Microsoft, i quali possono collaborare tra loro condividendo tecnologie e know-how.