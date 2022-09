The Wolf Among Us 2 potrebbe uscire dopo The Expanse

Sono ormai diversi mesi che non si hanno più notizie di The Wolf Among Us 2, dallo scorso febbraio per la precisione, quando venne pubblicato un trailer che ne svelò l’uscita nel corso del 2023. Non venne fornita una data precisa, ma adesso scopriamo che il gioco potrebbe vedere la luce dopo il lancio di The Expanse: A Telltale Series.

Telltale Games ha infatti ribadito di recente che entrambi i titoli vedranno la luce l’anno prossimo, ma è davvero improbabile che la compagnia pubblichi i due giochi a breve distanza l’uno dall’altro. Sappiamo con certezza, perché annunciato direttamente da Telltale, che la serie dedicata a The Expanse uscirà nell’estate del 2023. Inoltre, lo stesso studio ha fatto sapere che non condividerà nuove informazioni circa The Wolf Among Us 2 nel prossimo futuro, pertanto è molto probabile che quest’ultimo esca dopo la serie fantascientifica ispirata ai romanzi di James S.A. Corey, magari nell’ultimo trimestre del 2023. In ogni caso non possiamo far altro che attendere notizie ufficiali.