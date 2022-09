MultiVersus: Gizmo prossimo a entrare nella famiglia del roster

Da Gremlins, l’arcifamosa commedia horror del 1984 di Joe Dante, arriva nella famiglia MultiVersus l’intrepido e adorabile Gizmo. Per chi non conoscesse la sua storia, si tratta di uno degli ultimi rimasti della specie chiamata “Mogwai” e si ritrova ad affiancare l’adolescente Billy Peltzer per impedire a Stripe (leader del branco dei Mogwai nati da Gizmo, e quindi dei gremlins) di distruggere la città di Kingston Falls e sterminare i suoi residenti. Nel teaser che presenta il personaggio, vediamo la palla di pelo spuntare dal forziere in cui vive a seguito di rumori tanto sospetti quanto familiari. Un altro tweet dal profilo di MultiVersus smentisce la data dell’esordio del personaggio comunicata con il teaser, annunciando che il nuovo personaggio allargherà ufficialmente la famiglia del roster da giovedì 8 settembre.

Looks like Gizmo is a bit camera shy. We're going to need a few more days to coerce him out of his box. He'll now be joining the roster on Thursday, 9/8. pic.twitter.com/hZSzFMb8Yp

— MultiVersus (@multiversus) September 2, 2022