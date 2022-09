Dungeons of Aether, la data d'uscita è rimandata al 2023

Previsto inizialmente per il 25 ottobre 2022, l’esordio di Dungeons of Aether è stato rinviato al 28 febbraio 2023. Un video postato su YouTube dalla pagina di Rivals of Aether comunica la decisione di spostare la data.









“Dungeons of Aether è stato posticipato dal 25 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023. Questo darà al nostro team il tempo necessario per garantire che Dungeons of Aether sia una fantastica aggiunta al franchise di Aether che si espande nel mondo di Rivals of Aether. Avremo più notizie su Dungeons of Aether man mano che ci avviciniamo al lancio!”, riferisce la descrizione del video.

Come abbiamo raccontato in passato, Dungeons of Aether è un titolo che si allontana dalla formula picchiaduro passando a dungeon crawler con combattimento a turni e meccaniche roguelite. Il titolo sarà ambientato nello stesso universo narrativo del picchiaduro ma con nuovi protagonisti.