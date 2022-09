Homeworld 3: pubblicato un nuovo trailer esteso di gameplay

Manca ancora un bel po’ all’uscita di Homeworld 3, slittata dalla fine di quest’anno alla prima metà del 2023, ma ciò non toglie che Blackbird Interactive abbia voluto pubblicare un nuovo trailer esteso che mette in mostra il gameplay di questo attesissimo RTS.









Il video che trovate qui in alto illustra una porzione della campagna in un livello ambientato nella Kesura Oasis. Qui vediamo le unità controllate dal giocatore impegnate a difendere la nave madre da un’imboscata. Grazie al filmato possiamo vedere che il gameplay tipico della serie Homeworld è rimasto pressoché immutato, per fortuna, ma non mancano nuove abilità e navi assenti nei due capitoli precedenti.