Marvel's Midnight Suns: un trailer dedicato alla storia dell'Hunter

Il video ci presenta in dettaglio il personaggio, completamente personalizzabile in fase di creazione (e non solo), narrandoci la sua storia personale. L’Hunter è la progenie di Lilith, antagonista principale del titolo targato Firaxis Games, per questo il filmato spiega la relazione tra queste due figure così importanti nella narrazione del gioco.

Per quanto riguarda il gameplay, bisognerà attendere come al solito l’apposito trailer dedicato che di certo non tarderà ad arrivare. Per quanto riguarda l’uscita di Marvel’s Midnight Suns, invece, vi ricordiamo che è slittata a data da destinarsi.