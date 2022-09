Ubisoft Forward: il teaser dell'evento ne anticipa alcuni contenuti

Ubisoft ha pubblicato un breve teaser trailer dedicato al prossimo Ubisoft Forward che si terrà il 10 settembre a partire dalle 21:00 (ora italiana). Grazie a questo filmato possiamo farci un’idea di quel che sarà presente all’evento digitale.









Durante la presentazione digitale, infatti, avremo modo di saperne di più su Mario + Rabbids Sparks of Hope e Skull and Bones. Inoltre verrà trasmesso uno speciale dedicato ad Assassin’s Creed che non solo celebrerà i quindici anni del franchise, ma ci darà l’occasione di dare un primo sguardo a Mirage, il prossimo capitolo della serie. Ci sarà anche un pre-show che partirà alle 20:35, con notizie sulle ultime stagioni, personaggi e contenuti di Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altro ancora.

Ubisoft Forward verrà trasmesso in diretta streaming su Twitch e su YouTube tramite i canali ufficiali della compagnia.