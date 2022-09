Katana ZERO: il DLC si mostra in un lungo video di gameplay

Sono trascorsi più di tre anni dall’uscita di Katana ZERO ma ora siamo (forse) vicini alla pubblicazione dell’atteso DLC, tanto che gli sviluppatori di askiisoft hanno deciso di pubblicare un lungo video che mette in mostra proprio il gameplay di questo contenuto aggiuntivo.









Il video propone un corposo estratto del primo livello del DLC, mettendo in risalto alcune delle novità che saranno incluse nel gioco. Tra queste spiccano nuovi nemici e alcuni gadget inediti che il protagonista potrà impiegare per massacrare chiunque provi a sbarrargli la strada. Per esempio vi è un’arma al plasma che disintegra i nemici nelle vicinanze, oppure un congegno tecnologico che rallenta il tempo nelle vicinanze del protagonista.

Da notare che questo DLC di Katana ZERO sarà gratuito, ma non sappiamo quando verrà pubblicato su PC, Switch e Xbox.