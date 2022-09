Xbox Game Pass, Metal: Hellsinger e molti altri titoli in arrivo

Xbox Game Pass si arricchisce di nuovi titoli, alcuni dei quali sono già disponibili, come Disney Dreamlight Valley: videogioco ibrido tra simulazione di vita e avventura nel quale sono previste esplorazioni e missioni in compagnia di Disney e Amici Pixar, nuovi e di vecchia data. Il salto dalla fantasia alla fisica avviene il 14 settembre con You Suck at Parking, gioco adatto ai parcheggiatori estremi in cui il principale obiettivo è quello di fermarsi, azzeccando i tempi giusti e non dimenticandosi delle leggi fisiche in un parcheggio in continua evoluzione. E per gli amanti della musica metal, l’FPS Metal: Hellsinger sarà disponibile a partire dal 15 settembre su Pc e Xbox Series X/S, con il quale attraverserete non uno, ma ben otto inferni.

Ecco la lista completa dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass, con piattaforme e date di uscita:

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Cloud, Console, and PC) – Disponibile da oggi

– Disponibile da oggi Opus Magnum (PC) – Disponibile da oggi

– Disponibile da oggi Train Sim World 3 (Console and PC) – Disponibile da oggi

– Disponibile da oggi Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 settembre

– 13 settembre DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Console, and PC) – 13 settembre

– 13 settembre You Suck at Parking (Cloud, Console, and PC) – 14 settembre

– 14 settembre Despot’s Game(Console and PC) – 15 settembre

– 15 settembre Metal: Hellsinger (PC and Xbox Series X|S) – 15 settembre