Cyberpunk 2077: annunciata l'espansione Phantom Liberty

Lo speciale di Night City Wire ha svelato molte informazioni riguardo a Cyberpunk 2077. CD PROJEKT RED ha rivelato il nome dell’espansione che sarà disponibile nel 2023 per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e Stadia: si chiama Phantom Liberty e ne è stato mostrato il teaser. Vale la pena sottolineare che, stando a quanto detto, sembra che questa espansione non arriverà su PS4 e Xbox One. Sono inoltre stati aggiunti dettagli riguardo al prossimo aggiornamento, cioè la patch 1.6, e su Cyberpunk: Edgerunners, anime dedicato alla serie che sarà disponibile su Netflix dal 13 settembre.









Il game director Gabe Amatangelo ha annunciato che Phantom Liberty vedrà un nuovo cast attorno al personaggio di V e una nuova location di Night City. Un videomessaggio di Keanu Reeves è stato mostrato dopo il trailer, in cui egli rivela che riprenderà il ruolo del rockerboy Johnny Silverhand per l’espansione.

Riguardo all’anime invece, uno dei creatori – Bartosz Sztybor – ha introdotto maggiori dettagli sullo show, come la storia, i temi e i personaggi che vi ritroveremo, sottolineando l’importanza del legame instaurato con i collaboratori del leggendario Studio Trigger. Interamente dedicato a Edgerunners sarà anche la patch 1.6, che introdurrà oggetti equipaggiabili tratti direttamente dall’anime, come la giacca indossata dal protagonista dello show, David Martinez, e il fucile usato da un altro personaggio che ritroveremo nella serie. Vedremo anche nuove funzionalità di gioco, tra cui la progressione multipiattaforma, un sistema di trasmog dei vestiti, e i cabinati arcade giocabili del minigioco Roach Race.