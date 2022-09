Dead Space: svelati i requisiti preliminari del remake

Electronic Arts ha pubblicato le pagine di Dead Space sulle principali piattaforme digitali per PC: il remake di quest’opera tanto amata dagli appassionati di survival horror non sarà disponibile solo su EA Origin, bensì approderà anche su Steam ed Epic Games Store. Inoltre, la compagnia ne ha approfittato per diffondere i requisiti hardware preliminari.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Ryzen 5 2600X / Core i5 8600

: Ryzen 5 2600X / Core i5 8600 RAM: 8 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Ryzen 5 5600X / Core i5 11600K

: Ryzen 5 5600X / Core i5 11600K RAM: 8 GB

Come potete notare, mancano ancora le informazioni relative alle schede video necessarie a far girare il gioco. Inoltre, Electronic Arts precisa che questi requisiti del remake di Dead Space potrebbero essere soggetti a modifiche in futuro.

In ogni caso vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.