Phantom Liberty sarà l'unica espansione di Cyberpunk 2077

Annunciata nella serata di ieri, l’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 ha immediatamente fatto parlare di sé. Questo corposo contenuto aggiuntivo vedrà il ritorno di V e Johnny Silverhand (ancora una volta interpretato da Keanu Reeves), per narrare una storia techno-thriller spionistica ambientata in un distretto di Night City del tutto nuovo.

Dopo l’annuncio, però, i fan hanno subito iniziato a chiedersi se CD Projekt RED abbia o meno in programma altre espansioni. Intervenendo con un commento in calce al teaser trailer pubblicato ieri, la compagnia polacca ha direttamente confermato che trai suoi piani non sono previsti ulteriori contenuti legati a Cyberpunk 2077, pertanto Phantom Liberty sarà la prima e unica espansione ufficiale del gioco.

Da notare che prima del lancio del gioco avvenuto un anno e mezzo fa, CD Projekt RED ha spesso parlato al plurale per quanto riguarda il supporto post-lancio e le espansioni, ma è probabile che i piani della compagnia siano cambiati dopo la débâcle avvenuta all’uscita di Cyberpunk 2077, preferendo invece spostare le risorse dello studio su altri progetti (come il prossimo The Witcher).

In ogni caso, vi ricordiamo che Phantom Liberty uscirà nel 2023 solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Niente PS4 e Xbox One, quindi.