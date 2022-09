Returnal: la presunta versione PC è stata avvistata alla GDC

Sono ormai mesi che si parla di un possibile approdo di Returnal su PC, sin da quando il gioco pare sia stato inserito nel database di Steam alla fine di maggio. Da allora indizi e indiscrezioni circa questa eventualità si sono avvicendati a ritmo incessante, ma fino a questo momento non abbiamo mai avuto una prova concreta dell’esistenza della conversione.

Fino a questo momento perché durante l’ultima GDC è stata la stessa Housemarque a fornirci l’indizio più importante su questa teoria. Come segnalato da Alex Battaglia di Digital Foundry, infatti, durante una presentazione che lo studio finlandese ha tenuto alla GDC 2022 è stata mostrata una schermata di debug di Returnal. Questa contiene varie informazioni legate al possibile approdo del gioco su PC, tra cui alcune impostazioni assenti nella versione per PS5, per esempio il supporto alla risoluzione dinamica.

Come al solito, in assenza di una conferma ufficiale vi invitiamo a prendere queste informazioni con le proverbiali molle, anche se a questo punto manca solamente l’annuncio da parte di Sony vista l’enorme mole di indizi che puntano verso l’imminente arrivo di Returnal su PC.