PlayStation 5 si aggiorna introducendo il supporto ufficiale ai 1440p

Dopo la beta di un paio di mesi fa, ecco che il nuovo system software update di PlayStation 5 è stato pubblicato ufficialmente per tutti: ora tutti i possessori della console potranno scegliere la risoluzione di 1440p tra le impostazioni della console. Tale risoluzione intermedia va a inserirsi ai 1080p e 4K già supportati sin dal lancio, permettendo anche a chi gioca su un monitor PC di sfruttare al meglio il proprio display.

Non solo i 1440p, però, il nuovo aggiornamento di sistema aggiunge anche la possibilità di creare liste per i giochi in proprio possesso, nonché un comando che permette ai membri di un party di condividere lo schermo, più altre feature legate all’ambito social di PlayStation 5. Tutte i dettagli sul nuovo firmware sono disponibili sul blog ufficiale PlayStation.