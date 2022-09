Annunciato Firewall Ultra per PS VR2, ecco il primo trailer

Mentre aspettiamo di saperne di più su PS VR2, in particolare circa il prezzo e la data di uscita del visore, ecco che First Contact Entertainment ha annunciato Firewall Ultra, un nuovo videogioco in arrivo esclusivamente sul visore per la realtà virtuale di Sony.









Si tratta del sequel di Firewall Zero Hour pubblicato qualche anno fa su PS4 per il primo PS VR. Ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati nel gioco precedente, Firewall Ultra proporrà ancora una volta la formula multiplayer asimmetrica che mette un gruppo di mercenari gli uni contro gli altri.

Non mancheranno le novità, come la presenza di server dedicati, una nuova formula di gioco che prevede scontri alla meglio di tre partite, e una modalità PvE del tutto inedita. Inoltre, Firewall Ultra presenterà un mix di mappe e armi vecchie e nuove, in più gli sviluppatori promettono di aggiungere ulteriori contenuti dopo il lancio del gioco, anche se per il momento non si conosce la data di uscita.