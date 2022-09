Biomutant è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo l’uscita su PC e sulle console della scorsa generazione, Biomutant è finalmente arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S. Come avviene spesso, si tratta di un aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco nei formati per PS4 e Xbox One.









I possessori di PS5 e Xbox Series X potranno godere dell’action RPG open world targato THQ Nordic ed Experiment 101 scegliendo tra tre impostazioni grafiche predefinite: Qualità (4K dinamici e 30 fps), Performance (1440p dinamici e 60 fps), Qualità Scatenata (4K dinamici e fino a 60 fps). Su Xbox Series S, invece, Biomutant offrirà le medesime impostazioni ma raggiungerà al massimo i 1440p.