Sony: dopo una lunga carriera Masayasu Ito lascia PlayStation

L’unità PlayStation di Sony Group Corporation saluta una delle sue più importanti figure nel campo dell’architettura hardware: Masayasu Ito, vicepresidente esecutivo di Sony Interactive Entertainment e braccio responsabile di PlayStation e delle altre iniziative di gioco di Sony, lascerà l’azienda il 1° ottobre, ha raccontato Sony a Bloomberg News.

Ito è stato la guida dell’ingegneria dietro le console PlayStation 4 e 5, contribuendo anche a portare sul mercato il modello PS4 Pro aggiornato, migliorandone grafica e compatibilità. Ha iniziato la sua carriera in Sony nella sua sede di Tokyo nel 1986 occupandosi inizialmente di apparecchiature audio per auto, per spostarsi nel 2000 alla divisione console.

Non si tratta però di un addio: ricoprirà un incarico legato alla mobilità presso il Sony Group da ottobre e continuerà a supportare il Platform Experience Group di SIE come consulente esecutivo fino a marzo 2023.

