Moonbreaker: in arrivo l'anteprima su Steam

A partire da venerdì 9 settembre su Steam sarà disponibile l’anteprima di Moonbreaker, mentre l’esordio del gioco si avrà sulla piattaforma il 29 settembre in Accesso Anticipato. Per coloro che aspettano con impazienza il titolo dei ragazzi di Unknown Worlds Entertainment, l’anteprima sarà sicuramente un ottimo assaggio di quello che ci aspetta alla fine del mese. Con Moonbreaker gli sviluppatori di Subnautica e del sequel Below Zero si sono dedicati ad un progetto nuovo, un tattico a turni per PC che trae ispirazione dai videogiochi da tavolo basati sulle miniature, e che consentirà ai giocatori di collezionare, dipingere e schierare sul campo di battaglia personaggi tratti dall’inedito universo fantascientifico scritto da Brandon Sanderson, l’autore dei romanzi del Cosmoverso e degli ultimi libri de La Ruota del Tempo.

